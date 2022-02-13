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В Пентагоне заявили, что США не намерены вводить упреждающие санкции против РФ

Полина Долганова

В мире
В Пентагоне заявили, что США не намерены вводить упреждающие санкции против РФ
Фото: Pixabay / David Mark

Власти Соединенных Штатов не планируют вводить упреждающие санкционные меры в отношении России, они останутся «в резерве» на случай военного конфликта с Украиной. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что санкции могут утратить «сдерживающий эффект», если будут введены преждевременно.

— Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве, — сказал Кирби в эфире телеканала Fox News.

До этого сообщалось, что санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Проработка ограничительных мер, по данным издания WSJ, находится в заключительной стадии.

Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ. При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста.

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