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Зеленский раскрыл темы переговоров с Байденом

Полина Долганова

В мире
Зеленский раскрыл темы переговоров с Байденом
Фото: president.gov.ua

Во время телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена поднимались вопросы безопасности, экономики, санкционных мер и «агрессии» с российской стороны. Об этом в воскресенье, 13 февраля, лично сообщил украинский лидер.

— Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии, — написал президент на своей странице в Twitter.

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден и его коллега, украинский лидер Владимир Зеленский, в ходе телефонного разговора 13 февраля договорились о продолжении дипломатических усилий с целью разрешения ситуации вокруг Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти хотят урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими методами и не будут поддаваться провокациям.

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