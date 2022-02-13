Зеленский раскрыл темы переговоров с Байденом

Фото: president.gov.ua

Во время телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена поднимались вопросы безопасности, экономики, санкционных мер и «агрессии» с российской стороны. Об этом в воскресенье, 13 февраля, лично сообщил украинский лидер.

— Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии, — написал президент на своей странице в Twitter.

Had an hour-long phone conversation with @POTUS @JoeBiden. Talked about security, economy, existing risks, sanctions and Russian aggression. Details shortly. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2022

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден и его коллега, украинский лидер Владимир Зеленский, в ходе телефонного разговора 13 февраля договорились о продолжении дипломатических усилий с целью разрешения ситуации вокруг Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти хотят урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими методами и не будут поддаваться провокациям.