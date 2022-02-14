Врачи назвали снижающий давление напиток

Фото: Pexels

Многочисленные исследования показали, что справиться с гипертонией поможет один популярный напиток. Об этом рассказали врачи.

Они отметили, что высокое кровяное давление связано с силой, с которой кровь действует на стенки артерий. Если патологию не лечить, то повышение давления может привести к сердечному приступу. Поэтому нужно найти способ естественным способом снижать давление.

По словам специалистов, зеленый чай — это прекрасный источник полифенолов, мощных антиоксидантов, известных своими влиянием на повышенное давление. Одно исследование, в котором приняли участие китайцы, показало, что этот напиток может значительно снижать риск развития гипертонии.

— У тех, кто в течение года выпивал как минимум полчашки зеленого чая средней крепости в день, риск развития гипертонии снизился на 46 процентов по сравнению с теми, кто этой привычке не следовал, — рассказали врачи.

Среди тех, кто выпивал более двух с половиной чашек чая в день, риск высокого давления уменьшался на 65 процентов, добавили специалисты.

Исследователи считают, что содержащиеся в чае антиоксиданты, известные как катехины, открывают белковые каналы в мембранах гладкомышечных клеток, которыми покрыты стенки сосудов. Это позволяет положительно заряженным ионам калия покинуть клетку.

Ученые обнаружили, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, активируют в каналах особый вид ионов калия, KCNQ5, который снижает кровяное давление, сообщается на портале Daily Express.

Эксперты рассказали, как нужно питаться людям старше 50 лет. Они назвали пищевые привычки, от которых лучше всего избавиться пожилым. У них часто возникают такие заболевания, как остеопороз, инфаркт, атрофия мышечной ткани и дивертикулез. Также специалисты дали советы по правильному питанию пожилых людей.