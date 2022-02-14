«Засветиться в сториз»: мужчины предложили услуги на День всех влюбленных

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Предприимчивые российские мужчины придумали способ заработать на День святого Валентина. Они предлагают услуги «парня на 14 Февраля». Благодаря им девушки могут сымитировать счастливую личную жизнь или заказать месть бывшему.

Свои объявления молодые люди разместили на различных сайтах, где предлагаются разнообразные услуги. Например, некий Константин предлагает как походы в кино и вручение букета, так и возможность подраться за заказчицу. Можно еще сделать совместный снимок, видео для соцсети для размещения в Stories. Стоимость услуг колеблется от 2 до 30 тысяч рублей.

Сходить в кино — 2000 рублей, посидеть в ресторане — 4000 рублей, подарить цветы — 10 000 рублей (если букет заказчицы, то 3000 рублей), «засветиться в сториз» стоит 20 000 рублей, подраться с бывшим — 50 000 рублей.

А вот Егор готов поцеловаться с девушкой, это обойдется ей в 10 000 рублей. Среди других услуг молодой человек предлагает совместные кадры в автомобиле и поцелуи в щеку для снимков.

Есть варианты и подешевле. Так, Кирилл может сходить с клиенткой в кино за полторы тысячи рублей, подарить ей букет за пять тысяч рублей или устроить романтическую фотосессию в машине за полторы тысячи рублей, передает портал E1.

Названы мошеннические схемы, которые используются в День всех влюбленных. Даже в День святого Валентина мошенники придумывают новые способы обмана доверчивых людей. Так, одними из самых популярных стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с подарками по «выгодной цене».