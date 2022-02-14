Сборная России поднялась на шестое место в олимпийском медальном зачете

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Сборная России на Олимпиаде в Пекине поднялась на шестое место в общекомандном зачете. Это произошло после серебряной медали, завоеванной фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым в танцах на льду.

Всего в активе сборной РФ четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидером остается Норвегия (9-5-7), на второй строчке находится Германия (8-5-1), а тройку замыкает США (7-6-2).

До этого российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Это 18 награда отечественной сборной.

За произвольный танец жюри присудили паре 131,66 балла. В сумме спортсмены набрали 220,51 балла. Победителями в дисциплине стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд по сумме баллов (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме). Тройку лидеров замкнули фигуристы из США. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью набрали 130,89 балла в произвольном танце и 218,02 в сумме.

Накануне российская представительница конькобежного спорта Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.