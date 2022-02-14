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Российские фигуристы Синицина и Кацалапов не намерены завершать карьеру после Олимпиады

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские фигуристы Синицина и Кацалапов не намерены завершать карьеру после Олимпиады
Фото: vk/olympic_russia

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не собираются завершать карьеру после окончания Олимпиады в Пекине. Об этом они в понедельник, 14 февраля, заявили журналистам.

— Мы посмотрим еще, нужно чуть-чуть насладиться, выступить. На чемпионате мира пока планируем выступить, — передает слова Кацалапова РИА Новости.

До этого российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Это 18-я награда отечественной сборной.

За произвольный танец жюри присудило паре 131,66 балла. В сумме спортсмены набрали 220,51 балла. Победителями в дисциплине стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд по сумме баллов (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме). Тройку лидеров замкнули фигуристы из США. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью набрали 130,89 балла в произвольном танце и 218,02 в сумме.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

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