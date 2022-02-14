Эксперт перечислил самые важные опции для современного автомобиля

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Автоэксперт Максим Кадаков назвал самые важные опции для современного автомобиля.

По мнению эксперта, принципиальными являются те вещи, которые влияют на комфорт и безопасность.

— Хорошо работающая климатическая установка, климат-контроль — это важная вещь. Системы обогрева очень важны, начиная от обогрева сидений, в том числе и задних, и заканчивая обогревом руля. Естественно, системы, которые влияют напрямую на безопасность, — это система стабилизации, — рассказал он в комментарии Nation News.

Эксперт отметил, что не самыми важными опциями являются оригинальные цветовые решения, наличие подсветки. При этом он добавил, что есть люди, для которых цвет обивки салона или возможность подобрать этот цвет по своему желанию не менее важная вещь, чем управляемость автомобилем.

До этого автоэксперт Юрий Урюков назвал пять опасных ошибок водителя, которые приводят к ДТП. Использование телефона, езда в неудобной обуви, употребление пищи за рулем, музыка в наушниках, а также слишком высокая скорость движения — такие факторы могут привести к аварии.