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В центре «Вектор» рассказали о сроках ревакцинации после трех доз «ЭпиВакКороны-Н»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
В центре «Вектор» рассказали о сроках ревакцинации после трех доз «ЭпиВакКороны-Н»
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Ревакцинация от коронавирусной инфекции после трехкратного введения препарата «ЭпиВакКорона-Н» должна проводиться через полгода после последнего укола. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

— Ревакцинацию необходимо проходить через шесть месяцев после введения последней дозы препарата, согласно действующим на настоящий момент рекомендациям Минздрава России, — цитирует сообщение РИА Новости.

10 февраля Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием добровольцев старше 60 лет.

Ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, определиться с видом вакцины лучше после консультации со специалистом.

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