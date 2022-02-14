Подмосковные центры «Мой бизнес» предоставили предпринимателям 96 тысяч услуг

Фото: mosoblduma.ru/Московская областная Дума

Подмосковные центры «Мой бизнес» по итогам прошлого года предоставили предпринимателям около 96 тысяч услуг, передает портал «Подмосковье сегодня».

В частности, поддержку получили более 49,7 тысячи предпринимателей, около 2,1 тысячи самозанятых граждан и более восьми тысяч физических лиц, которые планировали открыть свое дело.

Всего на территории Московской области работает 55 таких центров. Специалисты оказывают поддержку в режиме «одного окна». Чаще всего услуги в подобных центрах оказывают субъектам малого и среднего предпринимательства. В регионе отмечают, что в последнее время наблюдается рост числа самозанятых.

На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано более 380 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а число самозанятых превысило 326 тысяч.

До этого сообщалось, что центры госуслуг в Москве зарегистрировали более 300 тысяч автомобилей за четыре года. Возможность зарегистрировать транспортное средство в офисах «Мои документы» появилась в январе 2018 года. Сотрудники ГИБДД могут также внести изменения в регистрационные данные или снять его с учета.