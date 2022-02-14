Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Цена на газовое топливо в Европе на открытии торгов в понедельник, 14 февраля, впервые с конца прошлого месяца поднялась выше тысячи долларов за тысячу кубических метров.

По данным биржи ICE, общий рост стоимости газа составляет примерно 13,7 процента.

Так, цена мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF поднялась до 1031, 8 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Недавно политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина не сможет обойтись без покупки российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что в стране уже катастрофически не хватает газа, так что в следующий отопительный сезон она будет вынуждена пойти на «величайшую зраду» (предательство — прим. «ВМ»). Украинские власти намеренно ввели страну в энергетический кризис, считает Корнейчук.

Еврокомиссия все еще рассматривает вопрос о введении в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Президент США и вовсе заявил, что новая энергомагистраль может «не осуществиться» в случае эскалации ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Марат Баширов объяснил, кому выгоден запуск СП-2 и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России.