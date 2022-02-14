Гостиничный комплекс на 2114 номеров появится в Черемушках

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Гостиничный комплекс на 2114 номеров появится в Черемушкинском районе Москвы. Разрешение на строительство выдал Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Гостиница будет строиться за счет инвестора по адресу: улица Наметкина, владение 10. Комплекс будет состоять из четырех 29-этаных блоков, связанных между собой подземной парковкой на 670 машиномест.

На первом, нежилом, этаже, разместят объекты социально-бытовой инфраструктуры. На 25 этаже обустроят конференц-зал, коворкинг, игровой зал и спортивный центр. Прилежащую территорию благоустроят: посадят деревья и кустарники, организуют цветники.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что разрешение на строительство выдано до 16 октября 2025 года, за работами будут наблюдать сотрудники организации, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что специалисты построили восемь гостиниц в Москве за 2021 год. Гостиничный фонд города увеличился на 1005 номеров за прошлый год. При этом за последние 10 лет в столице возвели 65 отелей. Общее число номеров превысило 11,5 тысячи.