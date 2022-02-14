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Почти 1,5 тысячи человек станут участниками ХII сезона Московской студенческой киберспортивной лиги

Михаил Алимов

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Почти 1,5 тысячи человек станут участниками ХII сезона Московской студенческой киберспортивной лиги
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ХII сезоне Московской студенческой киберспортивной лиги примут участие почти 1,5 тысячи человек из 62 учебных заведений. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе столичной федерации компьютерного спорта.

Отмечается, что на турнир заявились представители 14 ссузов и 48 вузов.

— Соревнования будут идти в очном режиме в формате COVID-free с соблюдением всех мер безопасности. Они начнутся 14 февраля и продлятся до 31 марта. Студенты определят сильнейших в восьми видах программы: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Dota 2, League of Legends, StarCraft II, FIFA 22, Hearthstone и Clash Royale, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого сообщалось, что киберспортивное соревнование «Зимний турнир большого города» провели в Москве. Оно проводилось с 10 января по 6 февраля. Участие в турнире приняли более десяти тысяч человек. Самому молодому участнику было только семь лет, самому возрастному — 63 года. Финальные матчи посмотрел почти миллион человек. Соревнование пользовалось наибольшей популярностью у подростков 11–14 лет. Участники соревнования боролись за призы в таких мобильных играх, как Brawl Stars, Valorant и PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile.

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