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Вассерман оценил идею Милонова отменить День святого Валентина

Ирина Игнатенко

Общество
Вассерман оценил идею Милонова отменить День святого Валентина
Фото: Пресс-служба Госдумы

День святого Валентина — не государственный праздник, поэтому отменить его нельзя. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя предложение депутата Виталия Милонова не отмечать этот праздник в госучреждениях и школах.

— День святого Валентина у нас не установлен никакими государственными законами, поэтому отменить его невозможно. Милонов, как ему и положено, только и думает о запретах, — отметил Вассерман в комментарии «Радио 1».

Депутат добавил, что не видит ничего плохого в этом празднике. Он посоветовал не противопоставлять этот праздник другому, который установлен в России — День святых Петра и Февронии. Ведь любовь бывает не только семейной. Он также указал на то, что этот праздник является не государственным, а церковным.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением запретить День святого Валентина и не отмечать этот праздник в госучреждениях и школах. Депутат отметил, что праздник не имеет ничего общего с культурным и духовным контекстом события.

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