Бывшего главу Раменского района Кулакова арестовали в зале суда

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Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков взят под стражу в зале суда. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 14 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

— По ходатайству государственного обвинителя Подольский городской суд избрал в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала она.

По данным СМИ, Кулаков мог оказать влияние на свидетелей и помешать разбирательству. Его арестовали по просьбе прокурора.

Дело Андрея Кулакова

По версии следствия, Кулаков поссорился со своей любовницей в ее машине в городе Раменское 1 мая 2019 года. В результате конфликта мужчина якобы задушил женщину и скрылся с места преступления.

Тело пострадавшей было обнаружено 4 мая в салоне автомобиля Mercedes в лесу. Ей оказалась общественница Евгения Исаенкова, пропавшая 2 мая 2019 года.

В автомобиле были найдены ДНК-следы Кулакова. Оказалось, между обвиняемым и убитой был многолетний роман, который они скрывали от своих семей.

В конце октября стало известно, что присяжные оправдали Кулакова. После этого прокуратура подала апелляцию на решение суда.

23 декабря стало известно, что дело Андрея Кулакова будут рассматривать вновь.