Песков заявил о соблюдении протокола при нарушении границ иностранными судами

Фото: Администрация президента РФ

Российские военнослужащие строго соблюдают все протоколы в случае вторжения иностранных судов в воды России. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов, — сказал представитель Кремля.

Остальные вопросы по данной теме он посоветовал задавать оборонным ведомствам, передает Интерфакс.

Инцидент с американской атомной подлодкой

12 февраля в 10:40 в районе проведения учений у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния».

После обнаружения ее экипажу на русском и английском языках было передано, что он находится в территориальных водах России. От подлодки потребовали всплыть. Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». После этого американская подлодка ушла на максимальной скорости.

Вскоре после этого инцидента Минобороны РФ вызвало военного атташе США. Позднее стало известно, что Министерство обороны США в курсе сообщений об обнаружении американской подлодки в районе Курильских островов, но не может подтвердить какие-нибудь детали инцидента.