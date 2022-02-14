Володин назвал дату рассмотрения обращения по признанию ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума рассмотрит 15 февраля обращение к президенту России Владимиру Путину касательно признания ЛНР и ДНР. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в понедельник, 14 февраля.

— На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР. Они будут обсуждаться на альтернативной основе, — рассказал политик.

Первое постановление после принятия направят Путину, уточнил он. Второе отправят в МИД и другие правительственные структуры для отзывов и изучения, добавил парламентарий.

Вариант, который наберет большинство голосов при рейтинговом голосовании, будет в итоге принят, объяснил он. Данный вопрос является ответственным и важным, отметил Володин в Telegram-канале.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к Путину насчет необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

14 февраля профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал оба варианта обращения на имя президента с просьбой о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Оба варианта постановления к настоящему моменту были направлены в совет палаты.

Вторым документом предполагается, что признание независимости республик можно реализовать после консультаций с Министерством иностранных дел по вопросу соблюдения международных договоренностей.