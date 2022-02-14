В долларах или в евро? Экономист объяснил, когда невыгодно получать зарплату в иностранной валюте

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Получение зарплаты в валюте не имеет смысла, если потребитель находится в рублевой зоне. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака.

По его словам, получение зарплаты в иностранной валюте, в том числе в долларах или евро, для россиян невыгодно, так как они все равно тратят деньги в рублях.

— При нынешнем уровне инфляции вы будете каждый раз терять на комиссии, потому что тратить-то вы деньги будете в рублях. Это означает, что каждый раз, когда вы будете получать валюту, вам надо будет ее менять на рубли, теряя на комиссии. По этой причине подобная практика выгоды не даст, — отметил эксперт.

Он также напомнил, что валютная зарплата также подвержена российской инфляции, которая хоть и высокая, но «несильно страшная» (по данным Росстата, уровень инфляции 8,8 процента по состоянию на 4 февраля — прим. «ВМ»). Ранее при похожем уровне роста цен ничего критического в стране не происходило.

Финансовый аналитик полагает, что в настоящее время россиянам можно выгодно делать долгосрочные валютные сбережения на сумму от 200 долларов или евро.

— Если вы каждый месяц откладываете на длительный срок сумму эквивалентную нескольким сотням долларов или евро и эта сумма у вас «несгораемая» на очень длительный срок, тогда это имеет смысл. Если же вы деньги держите для того, чтобы потратить в течение полугода, то смысла в этом нет никакого. Скажем, накопить на отпуск с помощью долларов нереально, — заключил собеседник «ВМ».

Согласно опросу портала SuperJob, 47 процентов россиян хотели бы получать зарплату в долларах или евро. При этом порядка трети граждан полагают, что в этом нет необходимости.