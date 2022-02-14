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Сотрудников органов профилактики задержали по делу о гибели многодетной семьи под Ивановом

Василий Плиткин

Происшествия
Сотрудников органов профилактики задержали по делу о гибели многодетной семьи под Ивановом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Двух сотрудников органов профилактики задержали по подозрению в халатности после гибели матери и четырех детей при пожаре в Ивановской области. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Об этом стало известно в понедельник, 14 февраля.

По данным СМИ, детский омбудсмен Ивановской области Татьяна Океанская сообщила, что незадолго до трагедии главы муниципальных образований и городов Ивановской области получили от нее письменное предостережение о необходимости усиления профилактической работы среди населения в связи с пожарами в жилых домах.

— Поскольку в последнее время участились пожары в жилых домах, мною на имя глав муниципалитетов 3 февраля было направлено письмо с просьбой провести внеплановые мероприятия, касающиеся противопожарной безопасности. Мы просигнализировали и рекомендовали главам обратить внимание на эту проблему. Некоторые районы нам уже ответили, из Юрьевецкого муниципалитета, где произошла трагедия, пока ответа не было, — цитирует ТАСС Океанскую.

В воскресенье, 13 февраля, стало известно, что Бастрыкин взял на контроль данное дело.

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