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Более 20 депутатов Верховной рады покинули территорию Украины

Иван Юминов

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Более 20 депутатов Верховной рады покинули территорию Украины
Фото: Telegram / Верховна рада України

Свыше 20 депутатов Верховной рады оказались за пределами Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в понедельник, 14 февраля.

— На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны, — рассказал чиновник.

Данилов выразил надежду, что они успеют на заседание Рады, намеченное на 15 февраля, отмечает РИА Новости.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выехавшим за рубеж депутатам Верховной рады следует вернуться в течение суток. Он не стал уточнять, парламентарии каких фракций покинули Украину. Лидер заключил, что власть должна своим примером давать народу сигналы к единству.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.

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