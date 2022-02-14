Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский объявил об учреждении нового праздника на Украине

Иван Юминов

В мире
Зеленский объявил об учреждении нового праздника на Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об учреждении в стране 16 февраля Дня единения.

— Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения, — рассказал лидер.

Указ об этом, как уточнил он, уже подписан. На Украине в этот день вывесят флаги, покажут единство и наденут сине-желтые ленты, приводит слова Зеленского ТАСС.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.

Читайте также:
Украина Праздники Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте