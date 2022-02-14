Зеленский объявил об учреждении нового праздника на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил об учреждении в стране 16 февраля Дня единения.

— Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения, — рассказал лидер.

Указ об этом, как уточнил он, уже подписан. На Украине в этот день вывесят флаги, покажут единство и наденут сине-желтые ленты, приводит слова Зеленского ТАСС.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.