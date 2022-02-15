Морозы могут вернуться: синоптик рассказал, когда в Москве снова похолодает

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На этой неделе температура воздуха в столице будет выше климатической нормы, но уже в ближайшее воскресенье ожидается похолодание. Кроме того, не стоит исключать вероятность морозов и в марте. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на этой неделе в городе будут аномально теплые дни. Так, 17–18 февраля отклонение от нормы составит порядка девяти градусов. Но в конце недели ожидается похолодание.

— В субботу дождь сменится небольшим снегом и будет температура уже не плюс 3–4 градуса, а где-то около нуля — плюс одного. В воскресенье начнется понижение: к вечеру ожидается температура минус 3–5 градусов, а в ночь на 21 февраля — минус 5–7 градусов в Москве и области, — отметил метеоролог.

Он также добавил, что не стоит исключать сильных морозов и в марте, который российские метеорологи традиционно считают зимним месяцем. На это, в частности, указывает и статистика: в марте фиксировалась температура воздуха до минус 28 градусов.

— Вероятность того, что будет повторение достаточно сильных холодов, сохраняется. Однако сказать, в какой конкретно момент времени это произойдет, мы сможем максимум за семь дней, — заключил собеседник «ВМ».

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что Москва в первой половине недели попадет в область повышенного атмосферного давления.