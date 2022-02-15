Синоптик развеял мифы о погодных аномалиях зимы в Санкт-Петербурге

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что наблюдаемые снегопады и потепления в городе не выходят за границы городской нормы.

— Я могу сказать, что все вписывается в рамки стандартной погоды для Петербурга, снегопадов аномальных у нас не было. Аномальный — это когда засыплет 20–25 сантиметров снега, — отметил синоптик в комментарии «Невским новостям».

Он добавил, что три года назад в городе на Неве выпало 50 сантиметров снега, а сейчас высота сугробов составляет всего 33 сантиметра.

Колесов добавил, что вряд ли в город придет ранняя теплая весна, несмотря на потепление в последние дни. Есть большая вероятность того, что в город придет антициклон и вернутся морозы. Похолодание возможно на следующей неделе. Также продолжатся осадки в виде снега.

14 февраля в городе наблюдалось аномальное потепление. Столбики термометров поднялись до плюс трех градусов. Снежные сугробы в городе начали таять, образовались большие лужи, передает ФАН.

Ранее москвичам рассказали, когда в город придет весна.