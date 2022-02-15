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«Омикрон» обнаружили в последнем российском регионе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Омикрон» обнаружили в последнем российском регионе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в последнем регионе России — на Чукотке. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщила начальник Департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко.

— Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило «омикрон», сиквенс еще в работе. Ждем официально от Роспотребнадзора данные, — цитирует ее РИА Новости.

Чукотский АО стал последним субъектом, где подтвердили этот штамм.

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До этого основатель и генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что если взрослый человек заразился штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», то у него может развиться нейроковид и лонгковид. Помимо этого, у детей после болезни фиксируются системные воспаления.

Также вирусолог спрогнозировал плавное снижение заболеваемости «омикроном» в Москве. Как отметил специалист, высокий (хоть и не стопроцентный) перекрестный иммунитет — возможная причина того, что столица быстро прошла пик заболеваемости.

1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью.

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