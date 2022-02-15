Народный календарь. Чего нельзя надевать 16 февраля, чтобы не навлечь большие неприятности

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В народе эту дату прозвали Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки.

В этот день нельзя носить вещи черного цвета и брать деньги в долг, чтобы не навлечь на себя большие неприятности.

В народном месяцеслове дата получила название Починки, или Рассчитай починки, связано это с тем, что к ней приурочен осмотр, ремонт и подготовка к весне полевого инвентаря — упряжек, конской сбруи, телег.

Хозяин в этот день вставал чуть свет и принимался чинить летнюю сбрую.

Приметы погоды:

Лес шумит — к оттепели или снегу, трещит — к затяжным морозам.

Много снега — к дождливому лету.

Воробьи громко чирикают — скоро наступит весна.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя надевать 16 февраля, чтобы не навлечь большие неприятности

Именины отмечают: Владимир, Адриан, Анна, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен.