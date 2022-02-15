Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Чего нельзя надевать 16 февраля, чтобы не навлечь большие неприятности

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего нельзя надевать 16 февраля, чтобы не навлечь большие неприятности
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В народе эту дату прозвали Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки.

В этот день нельзя носить вещи черного цвета и брать деньги в долг, чтобы не навлечь на себя большие неприятности.

В народном месяцеслове дата получила название Починки, или Рассчитай починки, связано это с тем, что к ней приурочен осмотр, ремонт и подготовка к весне полевого инвентаря — упряжек, конской сбруи, телег.

Хозяин в этот день вставал чуть свет и принимался чинить летнюю сбрую.

Приметы погоды:

Лес шумит — к оттепели или снегу, трещит — к затяжным морозам.

Много снега — к дождливому лету.

Воробьи громко чирикают — скоро наступит весна.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя надевать 16 февраля, чтобы не навлечь большие неприятности

Именины отмечают: Владимир, Адриан, Анна, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен.

Читайте также:
народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте