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Крытые переходы в Подмосковье начнут строить по новым стандартам

Ирина Игнатенко

Общество
Крытые переходы в Подмосковье начнут строить по новым стандартам
Фото: mosreg.ru

Еще 44 перехода возведут в Московской области к концу 2024 года. Они будут надземными или одноуровневыми, но главное — безопасными. За основу будет принят новый стандарт: широкие коридоры и обязательное наличие грузовых лифтов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В июле 2022 года пешеходный переход, возведенный по новым стандартам, появится в Химках, в 2023 году — в Люберцах, Реутове, Истре, Раменском, Серпухове.

— Мы с коллегами из РЖД поменяем стандарты — все новые подобные переходы будем строить уже с лифтами, а не подъемниками, — отметил Воробьев.

Решение о замене подъемников лифтами было принято, так как устройства часто ломаются и требуют постоянного ремонта, передает «360».

Ширина коридоров переходов составит не менее четырех метров. Наличие грузовых лифтов даст возможность подниматься с коляской, велосипедом или тяжелыми сумками.

Ранее Андрей Воробьев поручил в ближайшее время решить проблему с неработающим подъемником в новом переходе Балашихи. О подобном неудобстве сообщили местные жители. Один из трех установленных на станции подъемников, который ведет на островную платформу, перестал работать. Два других часто ломаются, приходится вызывать ремонтные бригады.

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