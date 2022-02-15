Мужчина украл почти 400 тысяч рублей у 93-летнего ветерана в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

У 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны украли почти 400 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Подозреваемый задержан в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По установленным данным, задержанный уроженец Анапы был ранее судим за кражу. Он занимался ремонтом в квартире ветерана, а затем не вышел на работу. После этого потерпевший обнаружил пропажу 170 тысяч рублей наличными и банковской карты, с которой позже списали деньги. Общий ущерб составил 390 тысяч рублей.

Задержанный заявил, что пароль от банковской карты ветерана он подсмотрел, когда они вместе ходили приобретать стройматериалы для ремонта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчину вернули в Санкт-Петербург для ареста, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее московская полиция задержала подозреваемого в краже украшений на 35 миллионов рублей. Ночью вор взломал дверь и проник в офис на площади Журавлева. В помещении он нашел дорогие ювелирные изделия, похитил их и скрылся.