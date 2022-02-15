Адвокат объяснил, как происходит раздел ипотечной квартиры при разводе

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Многие хозяева ипотечных квартир не задумываются о том, что заключение официального брака может стать для них опасной ловушкой. В ряде случаев при разводе бывший супруг может претендовать на квадратные метры. Как происходит раздел ипотечной квартиры, рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

Претендовать на ипотечную квартиру могут оба супруга, если кредит они оплачивали вместе. Если кредит был взят одним из партнеров до брака и право собственности зарегистрировано на одного человека, то тяжело будет доказать необходимость раздела имущества. Адвокат добавил, что такая практика существует, но она не подавляющая.

Эксперт также добавил, что при продаже ипотечной квартиры чаще всего требуется согласие второго супруга, оформленное в письменном виде.

При этом адвокат отметил, что если пара просто живет вместе без возникновения официальных обязательств и регистрации брака, а один из партнеров помогал делать ремонт, оплачивать кредит или коммунальные счета, в случае расставания он ни на что претендовать не может, передает ОСН.

«Вечерняя Москва» поговорила с экспертами о плюсах и минусах заключения брачных договоров и о том, кому подходит эта практика.