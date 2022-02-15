Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Адвокат объяснил, как происходит раздел ипотечной квартиры при разводе

Ирина Игнатенко

Общество
Адвокат объяснил, как происходит раздел ипотечной квартиры при разводе
Фото: moscow-live

Многие хозяева ипотечных квартир не задумываются о том, что заключение официального брака может стать для них опасной ловушкой. В ряде случаев при разводе бывший супруг может претендовать на квадратные метры. Как происходит раздел ипотечной квартиры, рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

Претендовать на ипотечную квартиру могут оба супруга, если кредит они оплачивали вместе. Если кредит был взят одним из партнеров до брака и право собственности зарегистрировано на одного человека, то тяжело будет доказать необходимость раздела имущества. Адвокат добавил, что такая практика существует, но она не подавляющая.

Эксперт также добавил, что при продаже ипотечной квартиры чаще всего требуется согласие второго супруга, оформленное в письменном виде.

При этом адвокат отметил, что если пара просто живет вместе без возникновения официальных обязательств и регистрации брака, а один из партнеров помогал делать ремонт, оплачивать кредит или коммунальные счета, в случае расставания он ни на что претендовать не может, передает ОСН.

«Вечерняя Москва» поговорила с экспертами о плюсах и минусах заключения брачных договоров и о том, кому подходит эта практика.

Читайте также:
Жилье Ипотека Адвокаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Все мнения
О проекте