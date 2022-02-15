Врач рассказал, как триметазидин мог оказаться в допинг-пробах Валиевой

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Запрещенный триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой через биодобавки. Такое мнение высказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его мнению, спортсменка могла принимать биодобавки, в которых содержалась доза запрещенного препарата.

— Производители биодобавок во всем мире иногда подмешивают фармсубстанции. Вполне могло такое быть, — отметил Водовозов в комментарии «Радио 1».

По его словам, этим можно объяснить минимальную дозу, которая была выявлена.

Эксперт отметил, что Валиеву нельзя обвинить в намеренном употреблении допинга, так как «толку от этого препарата нет», он не влияет на физическое состояние спортсмена и выносливость организма.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. Тем не менее было принято решение о допуске спортсменки к участию в личном турнире, но церемонию награждения победителей командного турнира в фигурном катании перенесли до окончания разбирательств.