Полицейские задержали водителя за попытку дать взятку в центре Москвы

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Россия, Москва, Болотная улица Карта всех событий

Сотрудники ДПС задержали подозреваемого в попытке дачи взятки в размере пять тысяч рублей должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу.

По предварительным данным, сотрудниками ДПС при несении службы на Болотной улице для проверки документов был остановлен автомобиль. Выяснилось, что водитель ранее был лишен права управления транспортным средством за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Правонарушителю было предложено проследовать в патрульный автомобиль для составления административного протокола. Находясь внутри, нарушитель предложил сотруднику ДПС деньги за несоставление протокола и положил в бардачок пятитысячную купюру. За что и был задержан на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Самарской области задержали сына замглавы МВД России по делу о более крупной взятке.