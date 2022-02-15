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Политолог Брутер назвал истерией призыв Госдепа покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог Брутер назвал истерией призыв Госдепа покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье
Фото: Unsplash

Призыв Госдепа к американцам немедленно покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье в связи с гипотетическим вторжением России является очередным информационным вбросом. Подобное происходит не впервые, и провокации будут повторяться. Об этом сообщил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Это делается именно для истерии. Это совершенно естественная ситуация для США. Они должны продолжать давление на Россию и периодически его усиливать. Ведь без этого не обойдется, — отметил он в комментарии Life.ru.

Брутер добавил, что давление будет продолжаться, российская сторона должна быть к этому готова. МИД уже подготовил ответ на подобные заявления, но американская сторона не будет изучать его.

По его мнению, реагировать на подобные вбросы нужно наличием своей собственной повестки и попытками навязать ее остальным.

Брутер подчеркнул, что Россия не должна рассматривать фейковые новости, продвигаемые Западом.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Минске призвало американцев немедленно покинуть территорию Белоруссии и Приднестровья.

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