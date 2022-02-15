Россиянка разыграла собственную смерть и выманила у иностранца более 16 млн

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Житель Германии обратился в российскую полицию из-за брачной аферистки. Об этом стало известно во вторник, 16 февраля.

По его словам, знакомство с россиянкой произошло в одной из социальных сетей. Девушка завязала с ним переписку, а затем разыграла собственную смерть, чтобы выманить у иностранного жениха более 16 млн рублей.

По данным СМИ, мужчина неоднократно переводил россиянке деньги. Молодые люди никогда не видели друг друга, однако планировали свадьбу.

После продолжительной переписки на почту доверчивого жениха пришло письмо, где неизвестный врач сообщил о смерти «невесты». Также в письме была озвучена сумма, в которую обойдутся похороны — 200 тысяч евро. Иностранец перевел деньги, общая сумма которых составила около 17 млн рублей.

В полиции начали проверку по факту заявления гражданина Германии.

Накануне, в День святого Валентина, российские мужчины предлагали услуги «парня на 14 Февраля».