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Зрители впервые смогут сами выбрать фильм в специальной номинации «Оскар»

Евгений Белоусов

Общество
Зрители впервые смогут сами выбрать фильм в специальной номинации «Оскар»
Фото: facebook.com/TheAcademy

Впервые за историю кинопремии «Оскар» зрители сами смогут выбрать фильм в специально созданной номинации. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в Киноакадемии.

Уточняется, что победителя в новой номинации определят сами зрители путем голосования, которое уже стартовала в Twitter.

Название любой снятой в прошлом году картины можно выложить до 3 марта с хештегом #Oscars Fan Favorite. Необязательно, чтобы она была среди номинантов.

Победителя выберут на церемонии, которая состоится 27 марта. Троих случайных принимавших участие в голосовании пользователей в следующем году лично пригласят на следующую церемонию награждения. Поездку в Лос-Анджелес счастливчикам полностью оплатят сами организаторы кинопремии, говорится в официальном аккаунте Киноакадемии в Twitter.

До этого Киноакадемия объявила список номинантов на «Оскар». В их числе оказался и короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени.

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