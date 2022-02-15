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Путин отреагировал на ответы НАТО и США по гарантиям безопасности

Иван Юминов

В мире
Путин отреагировал на ответы НАТО и США по гарантиям безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Россия готова обсуждать ряд пунктов из ответов НАТО и США по гарантиям безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во вторник, 15 февраля.

— Повторю, полученные нами от Соединенных Штатов и других членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трем базовым российским требованиям, однако в представленных ответах присутствует, как мне докладывался вчера министр иностранных дел Российской Федерации, присутствует ряд соображений, которые мы не только готовы обсуждать, а по сути дела, мы в свое время и предлагали нашим партнерам в предыдущие годы, — рассказал глава государства.

Среди данных тем лидер назвал вопросы безопасности в ЕС, а также ракеты средней и меньшей дальности. Россия и впредь готова к этой совместной работе, приводит слова Путина РИА Новости.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

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