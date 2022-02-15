Выставка «Друзья Пушкина» откроется в столичном музее поэта

Фото: Кипренский. Портрет А. С. Пушкина, 1827 год

Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2с1 Карта всех событий

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Друзья Пушкина», посвященную современникам поэта.

Структура выставки напоминает пушкинское «собранье пестрых глав». Перед зрителями развернется ряд картин, объединенных глубокой внутренней связью.

Первый раздел экспозиции посвящен пребыванию Пушкина в Михайловском, куда поэт был сослан в 1824 году. Поскольку Михайловское было родовым имением Ганнибалов-Пушкиных, особый интерес здесь представляют изображения членов семьи поэта.

Второй — центральный зал экспозиции — посвящен «святому лицейскому братству». В воспоминаниях Пушкина и в его поэзии Лицей предстал как идеальное царство дружбы.

Главный персонаж тематического блока, посвященного периоду Южной ссылки, — А. Н. Раевский, дружба с которым в Одессе, вернее, своеобразная «игра в дружбу», была далека от тех привязанностей, к которым поэт привык. Определив отношения Пушкина с широким кругом одесского общества, она закончилась разочарованием, взаимным охлаждением и созданием стихотворений «Демон» и «Коварность».

Следующий раздел экспозиции посвящен дружеским отношениям Пушкина с декабристами — участниками тайных обществ и восстания на Сенатской площади. «Друзья, братья, товарищи», — так определил сам поэт их место в своей биографии.

Не менее важным представляется и общение Пушкина с участниками дружеских, литературных и театральных обществ. Посещение салонов, страстное увлечение театром повлекло за собой расширение круга его знакомств. Среди литературных связей Пушкина особое внимание уделяется его ближайшим друзьям-поэтам, не мыслящим своей жизни без литературного творчества.

Завершает экспозицию образ комнаты Пушкина в Царскосельском Лицее, которую поэт в своих стихах называл «студенческой кельей».

Главный символ экспозиции, объединяющий пространство залов в единое целое, — стол. Именно с этим предметом обихода чаще всего ассоциируется представление о дружеском препровождении времени. За столом читали, играли в карты, писали письма друзьям и дружеские послания. За столом отмечались лицейские годовщины.

Другой важный элемент художественно-образного решения выставочного пространства — зеркала, в которых отражаются портреты современников Пушкина: его родственников, светских знакомых, лицеистов, артистов, литераторов, военных.

Среди экспонатов выставки представлены живописные полотна, акварели, гравюры и литографии, в которых перед нами предстает Россия пушкинского времени.

Выставка открыта с 19 февраля по 31 июля, сообщает пресс-служба музея.