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Движение трамваев на пересечении улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова восстановили

Евгений Белоусов

Происшествия
Движение трамваев на пересечении улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова восстановили
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Движение трамваев на пересечении улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова восстановлено. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на пересечении улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что маршруты трамваев № 14 и 39 временно изменены из-за произошедшего на путях ДТП.

Статистика ГИБДД

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до шестнадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 56 и 31 соответственно.

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