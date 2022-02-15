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Цены на газ в Европе упали более чем на 15 процентов за сутки

Иван Юминов

Экономика
Цены на газ в Европе упали более чем на 15 процентов за сутки
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Стоимость газа в ЕС в ходе торгов опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE во вторник, 15 февраля.

Так, цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 798,9 доллара за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 15 процентов, отмечается на сайте ICE.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

В первую очередь это «Северный поток — 1», а во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении. Также эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу и сделать ее более дешевой.

14 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ЕС следует отказаться от «Северного потока — 2» из-за ситуации на Украине. Он уточнил, что Запад должен быть готов к введению жестких санкций против России.

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