Коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге достиг 100 процентов

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Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Санкт-Петербурге достиг 100 процентов. Об этом заявил зампред городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана во вторник, 15 февраля.

— Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли 100 процентов. Туда учитываются люди переболевшие и те, которые привиты, — рассказал чиновник.

Всего в городе привились более 3,1 миллиона человек, отметил Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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11 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. При этом в пяти регионах он превышает 80 процентов.

Среди данных субъектов — Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тыва. Показатель иммунитета в целом по стране снизился из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами, уточнила вице-премьер.

Россиянам следует привиться и ревакцинироваться, подчеркнула она. Учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное число людей, находящихся на амбулаторном лечении, важно соблюдать профилактические меры, заключила Голикова.