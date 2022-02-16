Кадыров высказался о признании независимости ДНР и ЛНР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин одобрит обращение Государственной думы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также сам Кадыров поддержал данное обращение.

Это может положить конец многолетнему противостоянию, поделился своим мнением Кадыров. Помимо этого, он подчеркнул, что чеченский народ полностью понимает чувство безысходности и считает, что жителей этих двух республик может спасти только такая логическая точка.

— Полностью поддерживаю решение Государственной думы об обращении к президенту РФ с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение и нашей страной независимый статус обеих республик будет признан, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к Путину насчет необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

14 февраля профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал оба варианта обращения на имя президента с просьбой о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Оба варианта постановления к настоящему моменту были направлены в совет палаты.

Вторым документом предполагается, что признание независимости республик можно реализовать после консультаций с Министерством иностранных дел по вопросу соблюдения международных договоренностей.