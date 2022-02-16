Чат-бот поможет передать жалобы москвичей на самочувствие перед приемом у офтальмолога

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Чат-бот столичного здравоохранения расширяет полномочия. Теперь передать жалобы на самочувствие можно и перед посещением врача-офтальмолога. Об этом в среду, 16 февраля, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пациенты ранее могли воспользоваться его услугами перед приемом у терапевтов, отоларингологов, гинекологов в женских консультациях и педиатров.

— Мы рады сообщить, что теперь такой сервис доступен и пациентам, которые записались на прием к офтальмологу. Благодаря сервису существенно сокращается время, которое врачи тратят на сбор анамнеза во время приема. Таким образом, чат-бот позволяет больше внимания уделить осмотру пациента и назначению дополнительных исследований. Всего за год москвичи воспользовались цифровым помощником 720 тысяч раз, — рассказала она.

Для использования чат-бота не нужна регистрация. После записи на прием через ЕМИАС пользователю в СМС или push-уведомлением придет ссылка на опрос со сбором анамнеза. Пациенты отвечают на вопросы чат-бота и вручную заполняют специальную форму. После этого идут на прием, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 февраля Анастасия Ракова сообщила, что персонализированный календарь детских прививок появился в электронной медкарте. Она рассказала, что в 2019 году после оцифровки всех прививочных карт была создана уникальная база. На ее основе и был запущен персонализированный календарь вакцинации. Он индивидуально формируется под каждого ребенка исходя из данных электронной медкарты.

Также заммэра сообщила, что у москвичей появились новые возможности для входа в электронную медкарту (ЭМК). Теперь войти в приложение «ЕМИАС.ИНФО» можно также с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID.