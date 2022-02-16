Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал с датчанами на ОИ

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Российский голкипер Иван Федотов сыграет в 1/4 финала в матче против сборной Дании на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщили на сайте Игр.

Матч запланирован на 16 февраля и начнется в 09:00 по московскому времени.

Федотов будет принимать участие в четвертой игре в стартовом составе российской сборной на Олимпийских играх.

В первом звене защитниками выступят спортсмены Никита Нестеров, Александр Никишин, а нападающими — Станислав Галиев, Андрей Чибисов и Вадим Шипачев.

Во втором звене представлены Александр Елесин, Егор Яковлев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк и Никита Гусев.

В третьем звене будут играть Сергей Телегин, Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов и Антон Слепышев.

В четвертом звене на лед выйдут Дамир Шарипзянов, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Кирилл Семенов, сообщается на сайте Олимпиады.

Накануне мужская сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в овертайме заключительного матча группового этапа турнира на Олимпиаде в Пекине. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу чехов. Отмечается, что этот матч стал самым результативным на текущей Олимпиаде.

До этого хоккеисты сборной России обыграли команду вышеупомянутой Дании в рамках матча на Олимпийских играх в Китае. Эта встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

Кроме того, российская сборная по хоккею в среду, 9 февраля, одержала победу над командой из Швейцарии в первом матче на ОИ. Матч завершился с результатом 1:0 в пользу россиян. Единственную шайбу в ворота швейцарцев забросил Антон Слепышев. Ему удалось оформить гол за 2,7 секунды до конца первого периода.