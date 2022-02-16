Хореографическое училище имени Л. М. Лавровского в Москве получит новое здание

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Чаплыгина, 9с3 Карта всех событий

Московское государственное хореографическое училище имени Л. М. Лавровского получит новое здание. Это четырехэтажный дом № 9, строение 3, на улице Чаплыгина, сообщил в среду, 16 февраля, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Правительство Москвы создает необходимые условия для начального и профессионального творческого обучения. Для поддержки таких учебных заведений город выделяет помещения, которые позволяют принять большую аудиторию воспитанников и слушателей. Так, в 2019 году столица предоставила творческим школам пять объектов общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров, в 2020 году — два помещения площадью 1 тысяча квадратных метров, в 2021 году — пять объектов площадью 6,8 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

Хореографическая школа также получила новое здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров. В нем смогут учиться не менее 140 человек. Здание подбиралось с учетом пожеланий департамента культуры города и изначально проектировалось для учебного заведения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что школу на 2,2 тысячи мест откроют в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове к сентябрю 2023 года. Здание нового образовательного учреждения будет четырехэтажным.