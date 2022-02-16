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Рафик Загрутдинов: В Москве построят восемь новых переходов через МЦД-1

Михаил Алимов

Город
Рафик Загрутдинов: В Москве построят восемь новых переходов через МЦД-1
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Ивана Франко, 16 Карта всех событий

В столице до начала 2024 года построят восемь новых пешеходных переходов через первый Московский центральный диаметр (МЦД-1). Об этом в среду, 16 февраля, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу: до 2024 года построить 8 внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-1. Пешеходные переходы позволят удобно и безопасно переходить через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта, — рассказал он.

В настоящее время в городе строятся два подземных перехода. Один из них проходит через железнодорожные пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улиц Полоцкой и Гвардейской. Его закончат в сентябре 2022 года. В июле должны завершить строительство подземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома 29.

Еще один переход уже ввели в эксплуатацию в 2020 году. Он проходит от улицы Василисы Кожиной, владение 13, через Северный дублер Кутузовского проспекта и железнодорожные пути Смоленского направления МЖД.

Для оставшихся пяти переходов разрабатывают проектную документацию.

Накануне сообщалось, что еще 44 перехода возведут в Московской области к концу 2024 года. Они будут надземными или одноуровневыми, но главное — безопасными. За основу будет принят новый стандарт: широкие коридоры и обязательное наличие грузовых лифтов.

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