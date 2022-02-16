Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса более 37 тысяч пациентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице за сутки вылечили от коронавируса 37 779 человек. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Всего за время пандемии городские медики поспособствовали выздоровлению 2 281 792 пациентов.

В больницу за сутки с этим диагнозом доставили еще 1036 человек. За 24 часа в столице зафиксировали 11 262 новых случая COVID-19. К аппарату ИВЛ подключили 625 пациентов.

Количество смертельных случаев в столице составило 87, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Фото: Оперштаб

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве все дети в возрасте от 6 до 11 лет так или иначе столкнулись с коронавирусом. В центре планировали найти таких детей вне столицы, но это оказалось сложно организовать. Из-за таких результатов специалисты вносят изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М», предназначенной для детей.

16 февраля специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что Москва вышла на плато по COVID-19.