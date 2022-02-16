Газета Mirror признала, что «вторжения» России на Украину не произошло

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Британская газета Mirror опубликовала материал, в котором подтверждается отсутствие признаков «вторжения» России на Украину.

— Согласно сообщениям, источники в разведке США считали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени — час ночи в Великобритании — в среду, однако этого не произошло, — говорится в статье.

По данным издания, «вторжение» не состоялось, потому что 16 февраля в Брюсселе запланирована встреча глав министерств обороны стран — членов Североатлантического альянса (НАТО).

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что «вторжение» России на Украину якобы запланировано в ночь на 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могли быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы должен был штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтвердил» и таблоид The Sun, отметив, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Затем и британская газета The Sun изменила текст своей статьи про дату «нападения» России на Украину.