Волонтеры проведут в столице акции, приуроченные ко Дню спонтанного проявления доброты

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Волонтеры проекта «Город героев Москва» в четверг, 17 февраля, проведут ряд акций, приуроченных ко Дню спонтанного проявления доброты. Более сотни человек помогут ветеранам и людям с инвалидностью, проведут образовательные лекции для детей, посетят бездомных животных и сделают много других добрых дел.

— В этот день,17 февраля, приглашаем москвичей стать частью нашей команды. Вместе мы закупим и развезем продукты одиноко проживающим пенсионерам и людям с инвалидностью, проведем работы в приютах для бездомных животных, — рассказал руководитель проекта Дмитрий Курбанов.

При этом их деятельность не ограничивается одним днем в году. В 2021-м они оказали более трех тысяч услуг в рамках адресной помощи.

Для оформления заявки на помощь нужно написать на почту gorodgeroev.msk@mail.ru. После с человеком свяжутся специалисты кол-центра и договорятся о помощи более предметно. Чтобы самостоятельно помогать людям, следует написать на ту же почту. Есть возможность присоединиться к проекту.

До этого сообщалось, что москвичи пожертвовали более 17 миллионов рублей с помощью благотворительного сервиса на сайте мэра столицы. В общей сложности было сделано 55,5 тысячи переводов.