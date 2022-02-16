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Фигуранта по делу о госизмене арестовали на два месяца в России

Полина Долганова

Происшествия
Фигуранта по делу о госизмене арестовали на два месяца в России
Фото: АГН Москва

Лефортовский столичный суд отправил под стражу гражданина России, который был заподозрен в госизмене. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— … В отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля, — говорится в сообщении.

Материалы по данному делу не предусмотрены для огласки.

По данной статье обвиняемому может грозить заключение сроком от 12 до 20 лет.

В июле 2020 года стало известно о задержании журналиста Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

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