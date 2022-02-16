Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Государственной думы о признании Донецка и Луганска. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, данное обращение ярко демонстрирует настрой российских депутатов и России в целом.

— … Но президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер, — цитирует Пескова РИА Новости.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к Путину насчет необходимости признания ДНР и ЛНР. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

14 февраля профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал оба варианта обращения на имя президента с просьбой о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Оба варианта постановления к настоящему моменту были направлены в совет палаты.

Вторым документом предполагается, что признание независимости республик можно реализовать после консультаций с Министерством иностранных дел по вопросу соблюдения международных договоренностей.