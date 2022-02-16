Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Полина Долганова

Политика
Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Государственной думы о признании Донецка и Луганска. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, данное обращение ярко демонстрирует настрой российских депутатов и России в целом.

— … Но президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер, — цитирует Пескова РИА Новости.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к Путину насчет необходимости признания ДНР и ЛНР. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

14 февраля профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал оба варианта обращения на имя президента с просьбой о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Оба варианта постановления к настоящему моменту были направлены в совет палаты.

Вторым документом предполагается, что признание независимости республик можно реализовать после консультаций с Министерством иностранных дел по вопросу соблюдения международных договоренностей.

Читайте также:
ЛНР Владимир Путин ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте