Глава МИД Швеции заявил, что страна не будет вступать в НАТО

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде представила в парламенте страны внешнеполитическую декларацию 2022 года, согласно которой государство не собирается вступать в альянс НАТО.

— Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе, — уточнила Линде.

Глава МИД Швеции подчеркнула, что вступление в альянс предполагает ведение активной политики безопасности, а также углубление оборонного трансатлантического сотрудничества во внешней политике, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Россия возражает против вступления Швеции в НАТО из-за нагнетания США и прочими странами альянса ситуации в сфере безопасности. Об этом заявил посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев.

Дипломат уверен, что международная обстановка сильно изменилась. Расширение альянса стало серьезной угрозой для России и угрожает безопасности Европы. По словам Татаринцева, Швеция не намерена вступать в НАТО.