Эстонская разведка перенесла дату «вторжения» России на Украину

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На фоне не случившегося 16 февраля «вторжения» России на Украину служба внешней разведки Эстонии перенесла дату «нападения» на конец февраля. Об этом свидетельствует официальный доклад ведомства.

По мнению авторов, «нападение» не было реализовано, так как российская армия еще не была готова к боевым действиям.

— По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля, — говорится в докладе.

В Эстонии также признали, что перемещения российских войск на территории РФ не наносят угрозу НАТО и странам Балтии, при этом «сдерживанием России по-прежнему необходимо заниматься».

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что «вторжение» России на Украину якобы было запланировано в ночь на 16 февраля. Данную информацию «подтвердил» и таблоид The Sun, отметив, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Затем и британская газета The Sun изменила текст своей статьи про дату «нападения» России на Украину. А Mirror признала, что «вторжения» России на Украину не произошло.