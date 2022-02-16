Родителям найденных в Москве близнецов предъявлено обвинение в покушении на убийство

Фото: gov.spb.ru

Россия, Москва, улица Плеханова Карта всех событий

Супружеской паре предъявлено обвинение в покушении на убийство своих малолетних детей. Об этом в среду, 16 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

— Их действия квалифицированы по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц), и им предъявлено соответствующее обвинение, — сообщили в ведомстве.

По имеющимся данным, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания. Эти действия в итоге привели к их истощению и ухудшению здоровья. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую больницу.

Известно, что пара уже была лишена родительских прав в 2020 году в отношении восьми малолетних детей.

В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайствами об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следствие намерено дать оценку работе местных органов профилактики.

Ранее мать рассказала о том, как ухаживала за детьми и почему не кормила их.

16 февраля прокуратура сообщила, что двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы. Детей некоторое время не кормили, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, откуда у матерей возникает враждебное отношение к детям и почему женщины начинают проявлять патологическую жестокость.